Компания Apple запустила новую программу бесплатного негарантийного ремонта. Это касается смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus, но не всех, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Кого починят

На сайте Apple говорится, что у "небольшого процента" iPhone 6s и iPhone 6s Plus выявлен проблемный компонент, из-за которого смартфоны могут не включаться. Других подробностей компания не сообщает.

Выпущены такие гаджеты в период с октября 2018 года по август 2019 года. Чтобы проверить, касается ли это вашего устройства - введите его серийный номер здесь. При положительном результате отправляйтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Apple будет ремонтировать такие смартфоны бесплатно. Тем пользователям, которые уже потратились на ремонт, обещают вернуть деньги.

Программа ремонта дефектных iPhone 6s или iPhone 6s Plus продлится два года.

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