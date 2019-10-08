В туристических прицепах кухоньки обычно бывают крохотные, полноценно приготовить пищу на них не получается - в лучшем случае можно что-то быстро сварить или разогреть. Но этот автоприцеп строили явно гурманы - они вынесли всю кухонную технику за борт.



В прицепе Opus OP 15 есть своя батарея, аккумулирующая солнечную энергию. То есть его можно привезти и оставить надолго. Правда, сколько дней можно продержаться без зарядки с помощью этой системы, производитель не указывает, передает Day.Az со ссылкой на "За рулем".



Что интересно, этот трейлер рассчитан на бездорожье, то есть заедет туда, куда легковушке путь заказан. У прицепа есть два амортизатора и независимая подвеска продольного рычага для каждого колеса. Прицеп также комплектуется грязевыми шинами 265/75 R/16 и защитой днища от сколов.



Слегка грубоватый дизайн экстерьера компенсируется комфортным интерьером - есть обеденная зона с уютным диванчиком из кожзаменителя, полноразмерный бамбуковый комод, душ с туалетом, двухъярусная кровать и просто гигантская двухспальная. Есть встроенная система нагрева воды и своя система кондиционирования воздуха.

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