Программист Вирджил Дюпрас создал программное обеспечение, которое можно будет запустить даже после конца света. Программу назвали Collapse OS. Об этом сообщает "Популярная механика", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Основная идея проекта заключается в том, что его можно запустить на любом носителе, а для его установки не нужны никакие каналы связи и доступ в Сеть.

По словам программиста, операционная система сможет работать на машинах, собранных с деталей свалок.

Как заявил Дюпрас, он хочет, чтобы после апокалипсиса человечество не начинало все с нуля, а уже имело какую-то почву для работы. Он считает, что электроника станет дефицитом, а те, у кого будут необходимые материалы, смогут иметь преимущество.

Программу запрограммировали так, чтобы она работала автономно, а владелец смог без труда запустить ее в будущем. В идеальном мире Дюпраса операционная система будет работать тогда, когда миру настанет конец, но все будет не настолько критично, чтобы люди забыли о существовании компьютеров.

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