На фоне бравурных реляций о коллаборации Porsche и Boeing фирма Audi заявила о том, что закрывает собственный проект в области "воздушной городской мобильности", который разрабатывала вместе с Airbus, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Перспективы у разработки все же есть, но пока крайне невнятные.

Прототип Pop-Up, созданный при участии ателье ItalDesign и компании Airbus, имел модульную структуру: в него входили воздушный юнит на основе принципов квадрокоптера, пассажирская капсула и автомобильное шасси.

Предполагалось, что пассажиры будут перемещаться по воздуху, будучи "подцепленными" летательным аппаратом. Когда же тот установит пассажирский отсек на шасси, он превратится в наземное транспортное средство. Не обошлось и без системы автономного управления. Проект добрался даже до некоей практической стадии. Около года назад партнеры продемонстрировали принцип работы своей концепции на масштабной модели, и запуски были признаны успешными: в Audi тогда всерьез поговаривали о постройке полномасштабного готового к эксплуатации прототипа.

Однако сейчас компания заявила, что отказывается от проекта в пользу неких других направлений деятельности. "В настоящее время мы работаем над новым направлением нашей деятельности в области городской воздушной мобильности и еще не приняли решение относительно потенциальных будущих продуктов", - цитирует заявление Audi издание Automotive News. О возможном продолжении партнерства с Airbus (у которого есть собственные проекты воздушных такси) тоже ничего не сообщается.

Не исключено, что в Audi решили попробовать создать что-то, более приближенное к нынешней реальности, так как проект Pop-Up был назван "решением максимальной сложности". Похоже, в возможности его реализации на практике руководство компании усомнилось.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!