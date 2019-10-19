Electronic Arts решила подготовить ПК-геймеров к релизу Need for Speed Heat, опубликовав системные требования игры в Origin.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, чтобы запустить Heat с минимальными настройками графики, понадобится процессор от Core i5-3570, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже GeForce GTX 760. Если хотите увидеть неоновые улицы Палм Сити во всей красе, то готовьте железо аналогичное Core i7-4790, 16 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 1060. В любом случае, чтобы запустить Need for Speed Heat, понадобится Windows 10, 50 ГБ свободного места на жестком диске и совместимая с DirectX 11 видеокарта.

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: FX-6350 или Core i5-3570, или аналогичный

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: Radeon 7970/Radeon R9 280x или GeForce GTX 760, или аналогичный

Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 320 кбит/с или быстрее

Жесткий диск: 50 ГБ

Рекомендуемые:

ОС:Windows 10

Процессор: Ryzen 3 1300X или Core i7-4790, или аналогичный

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: Radeon RX 480 или GeForce GTX 1060, или аналогичный

DirectX: совместимая с DirectX 11 видеокарта

Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 512 кбит/с или быстрее

Жесткий диск: 50 ГБ

Выйдет Need for Speed Heat уже 8 ноября на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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