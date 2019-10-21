Одной из главных новых возможностей смартфонов Google Pixel 4-го поколения стала разблокировка по лицу. В ней, правда, обнаружилась важная недоработка, на устранение которой у компании, как выясняется, уйдёт немало времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вскоре после презентации Pixel 4 и Pixel 4 XL выяснилось: рекламируемое Google "самое быстрое распознавание лица в смартфонах" не только быстрое, но и "невнимательное". Оно срабатывает даже тогда, когда глаза пользователя закрыты, то есть кто-то может получить доступ к смартфону во время его сна.

Аналогичная, хотя и технически иначе реализованная система FaceID в смартфонах Apple по умолчанию требует "направленного внимания" пользователя - то есть проверяет, открыты ли глаза и нацелен ли взгляд в сторону устройства. В новых "пикселях" такой опции пока нет, хотя на некоторых попадавших в интернет до анонса скриншотах интерфейса устройств она фигурировала.

В Google теперь официально заявили, пишет The Verge, что работают над опцией, которая сделает разблокировку возможной только при открытых глазах. Её обещают добавить программным обновлением "в ближайшие месяцы".

Пока же Google предлагает пользователям, обеспокоенным возможностью несанкционированного доступа к их телефонам, активировать функцию блокировки входа. Она доступна по долгому нажатию на копку выключения Pixel и после активации требует для следующей разблокировки ввода пин-кода, пароля или рисунка безопасности.

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