Одно из ключевых нововведений iOS 13 - тёмный режим - существенно экономит батарею. Но только у некоторых моделей iPhone.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, YouTube-канал PhoneBuff опубликовал видео с результатами тщательного теста автономности iPhone. Оборудованный стилусом робот сначала поддерживал беседу с чатботом, потом листал Twitter, "смотрел" YouTube и передвигал карту в Google Maps - с активированным тёмным режимом и без.

По итогам длившегося семь с половиной часов тестирования тёмный режим помог сэкономить целых 30% батареи - такой был запас заряда к моменту, когда телефон со светлым оформлением iOS и приложений полностью разрядился. Использовался смартфон Apple с самой большой батареей - iPhone 11 Pro Max, а яркость была выставлена на довольно скромные 200 нит, так что при более ярком или тусклом экране результаты могли бы выйти другими.

Главное, что нужно понимать - эффект будет таким или подобным лишь на смартфонах с OLED-экранами. У Apple это iPhone X, XS, XS Max, а также 11 Pro и 11 Pro Max. Причина экономии в том, что элементы OLED-матрицы - органические светодиоды - для отображения черного цвета полностью отключаются, в то время как подсветка LCD-экранов продолжает работать всегда.

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