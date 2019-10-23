Немецкий стартап Lilium, который позиционирует себя в качестве "Uber в небесах", выложил ролик с демонстрацией первого "настоящего" полета аэротакси с функцией вертикального взлета и посадки (VTOL). На тестах прототип 5-местного аппарата, оснащаемый 36 полностью электрическими двигателями, разогнался до скорости 100 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на Вести

В небе Lilium впервые испытала беспилотный прототип в мае этого года. Правда, не так зрелищно: VTOL-аппарат оторвался от земли, провисел в воздухе на несколько секунд, после чего приземлился.

На новом же ролике показано, как аэромобиль не только летит, но и выполняет маневр вертикального взлета и посадки. Переход от вертикального взлета к прямолинейному полету с постоянной скоростью в компании назвали "одной из величайших задач аэрокосмической отрасли".

Вместе с этим руководство Lilium объявило о завершении строительства в Мюнхене своего первого производственного предприятия. Площадь объекта - 3000 кв. м. Также стартап нанял Ива Йемси - опытного руководителя аэрокосмической отрасли, который возглавлял программу проверки качества для Airbus A350.

Предполагается, что "воздушное" такси Lilium Jet соединит пригороды с центром, аэропорты - с главными железнодорожными вокзалами. Поездки на нем будут быстрее и дешевле, чем на автомобиле. Как ожидается, дальность полета коммерческой модели составит 300 км, максимальная скорость - 300 км/ч.

Аэромобилю хватит мощности и зарядки, чтобы доставить пассажиров из Лондона в Париж за час, ранее обещали в Lilium. Стартап планирует начать оказывать услуги аэротакси в крупных городах по всему миру к 2025 году.

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