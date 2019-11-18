Компания HTC может вернуть из прошлого один из своих старых смартфонов. Такую возможность допустил руководитель подразделения HTC Creative Labs Дрю Бэмфорд, обратившись к поклонникам бренда в твиттере. "Какой классический телефон HTC вы хотели бы, чтобы мы вернули с применением современных технологий?" - поинтересовался он у подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Часть пользователей высказалась за то, чтобы компания переосмыслила HTC One (M8). Эта знаковая модель, вышедшая в 2014 году, во многом опередила свое время: она была снабжена алюминиевым корпусом и двойной камерой с датчиком, позволявшим менять глубину резкости после съемки. Много голосов получил и Droid DNA 2012 года - самый первый смартфон с разрешением экрана Full HD (1080х1920 пикселей).

Некоторые отдали предпочтение моделям на Windows Mobile - в частности, коммуникатору HTC HD2 2009 года, обладавшему крупным на то время 4,3-дюймовым дисплеем WVGA (480х800). Другие пожелали, чтобы компания возродила HTC Touch Pro 2008-го и Touch Diamond, пишет phoneArena.

Некогда HTC была одним из лидеров мобильного рынка, продавая каждый десятый смартфон в мире. Инновации закончились на HTC One (M8): последующие новинки разочаровывали покупателей, а компания уступала долю Samsung и Apple. В сентябре 2017-го холдинг Alphabet (владелец Google) выкупил за $1,1 миллиарда половину команды дизайнеров и инженеров HTC (в том числе работавших над Pixel-смартфонами), а также неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность.

После сделки с Alphabet компания направила большую часть усилий на разработку "железа", связанного с виртуальной реальностью. Про мобильные устройства HTC тоже не забывает: в прошлом месяце производитель показал смартфон Exodus 1s, ориентированный на пользователей криптовалют.