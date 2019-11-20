В Amazon раскрыли детали соглашения, на основании которого сотрудникам правоохранительных органов США разрешается запрашивать у домовладельцев записи с "умных" камер безопасности Ring. Как уточнили в компании, полиция вправе затребовать у хозяев доступ к видео, сохраненному не более 45 дней назад, и продолжительностью до 12 часов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ring - это компания-производитель интеллектуальных дверных звонков, подключаемых к интернету камер видеонаблюдения и других устройств для "умного" дома. Стартап был выкуплен Amazon в начале прошлого года за 1,1 миллиарда долларов.

Самым известным продуктом Ring является смарт-звонок со спрятанной внутри видеокамерой, которая позволяет владельцу дома наблюдать, что происходит у входной двери. Смотреть, что творится за порогом, можно дистанционно - посредством мобильного приложения или "умного" динамика Amazon Echo Spot со встроенным экраном.

В последние месяцы вокруг продукции Ring возник скандал с конфиденциальностью - компания признавала, что разрешает полицейским напрямую обращаться к клиентам и запрашивать у них отснятый "умными" камерами материал, но умалчивала о деталях. Было лишь известно, что Amazon сотрудничает с сотнями полицейских органов по всей территории США.

После того как к Amazon обратился сенатор от штата Массачусетс Эдвард Марки, компания была обязана ответить. Ему сообщили, что правоохранителям для получения видеозаписей со смарт-устройств Ring достаточно назвать номер дела, по которому идет следствие. Никаких других оснований предъявлять для этого не требуется. Помимо срока давности до полутора месяцев, полицейские могут запросить запись, снятую в пределах 1,5 кв. км.

В то же время правоохранителям запрещается направлять множественные запросы, а пользователи могут сами выбирать, каким видео они хотят поделиться, рассказали в Amazon. На вопрос политика, применяется ли в смарт-камерах Ring технология распознавания лиц, в компании ответили, что это "предполагаемая, но пока не реализованная функция".

Ответом Марки остался недоволен, отмечает The Verge. Комментируя слова представителей Amazon, демократ назвал устройства Ring "открытой дверью для нарушения приватности и гражданских свобод".