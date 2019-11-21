Бюджет портала предполагаемого "российского аналога" "Википедии" - Большой Российской энциклопедии, который планируется открыть к весне 2022 года, составит порядка 2 миллиардов рублей, заявил журналистам ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, президент России Владимир Путин на заседании совета по русскому языку 5 ноября выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации. Тома Большой российской энциклопедии в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, одноименное издательство ведет работу по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.

"Бюджет портала на 33 месяца составляет около 2 миллиардов рублей. Все авторские статьи, создание статей, рецензирование - это гонорар. При этом финансирование работ по порталу со стороны регионов не предусмотрено, но нам важна поддержка региональными властями своих собственных энциклопедических и научных центров", - сказал Кравец журналистам.

Он отметил, что "если бы удалось в большинстве регионов России создать опорные центры, которые бы объединили авторов из региона, готовых работать по энциклопедическим правилам, то есть на каждое утверждение предоставлять ссылку, то пользователь узнавал бы о регионе гораздо больше".

В Уфе 21 ноября собрались энциклопедисты из регионов страны на профессиональную конференцию "Современная региональная энциклопедистика", где авторы Большой Российской энциклопедии представляют портал.