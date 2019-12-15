Apple приобрела британский стартап Spectral Edge. Разработанная им технология позволит повысить качество фотографий, которые делают смартфоны компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, о покупке, ссылаясь на официально раскрытые данные, сообщает Bloomberg.

Spectral Edge была основана группой исследователей из Университета Восточной Англии. Они разработали технологию, позволяющую повышать качество снимков, объединяя данные с обычной цифровой камеры и ещё одной, работающей в инфракрасном диапазоне.

Судя по этим двум фото, опубликованным TechCrunch в статье о Spectral Edge ещё в 2016-м году, технология помогает увеличивать динамический диапазон снимка и насыщенность цветов. Правда, похожего результата могут добиваться и алгоритмы. Всегда есть вероятность, что целью покупки компании были не технологии, а найм её талантливых сотрудников.

Камеры в последние годы стали главным полем битвы, где конкурируют ведущие производители смартфонов. В первой половине подходящего к концу десятилетия iPhone считался бесспорным лидером по качеству фотосъемки, однако потом конкуренты вырвались вперёд. Сократить отрыв, а по некоторым показателям и вернуться в лидеры, Apple удалось только с выходом айфонов 11-й серии в этом году.