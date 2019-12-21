Facebook нанял Марка Луковского для создания собственной операционной системы, которая будет использоваться с Android-зависимыми устройствами, такими как Oculus и запланированные очки AR, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Луковский является одним из оригинальных соавторов ОС Windows NT, на основе которой сейчас работают операционные системы от XP до Windows 10.

Вынужденный шаг Марка Цукерберга должен обеспечить больший контроль над своими устройствами внутри компании. Наличие независимой ОС позволит Facebook вносить улучшения, когда сочтет нужным, а не ждать, пока Google исправит ситуацию. Разработка собственной операционной системы также повысит уверенность компании в том, что ее оборудование не будет мешать конкурентам.

"Мы хотим убедиться, что мы сможем занять место среди AR и VR устройств следующего поколения. Мы не хотим полагаться на конкурентов, а сделаем все сами", - прокомментировал вице-президент Facebook по аппаратному обеспечению Эндрю Босворт в интервью The Information.

Facebook хочет начать интеграцию своей операционной системы с очками дополненной реальности (AR). Компания сообщила TechCrunch, что не ограничивает свое развитие только работой Луковского. Крупнейшая социальная сеть в мире ищет партнерские отношения с другими неназванными компаниями для дальнейшего развития целей AR.



Facebook в будущем может выглядеть примерно так

Фото: TechSpot

В планах компании Цукерберга открытие нового офиса для разработки технологий дополненной и виртуальной реальности площадью 21 тысячу квадратных метров в Берлингеме, штат Калифорния, к северу от своей штаб-квартиры в Менло-Парке. Когда проект в виде веб-сайта начнет функционировать во второй половине 2020 года, на нем уже будут работать около 4 тысяч сотрудников, которые будут заняты разработкой прототипов устройств AR и VR нового поколения под новую ОС.

А по срокам выхода операционной системы или хотя бы ее названия, Facebook не сообщили ничего.

Напомним, что ранее Facebook готовил к запуску новую функцию. Параллельно социальная сеть хочет отказывается от лайков ради "психологического здоровья".