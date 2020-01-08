Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО

Еще до CES 2020 появились слухи о новом защищенном смартфоне Galaxy XCover Pro. Компания не успела официально представить устройство, но в сети появились первые изображения со спецификациями.

Если верить Winfuture.de, Galaxy XCover Pro получит 6.3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080×2400. Вес модели составит 200 грамм, а толщина - 10 миллиметров, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Батарею завезут на 4 020 мАч, но о быстрой зарядке пока ни слова. XCover Pro будет защищен по стандарту IP68, так что пыль и вода ему не страшны, к тому же Samsung сделала корпус противоударным.

Внутри смартфона будет трудиться восьмиядерный Exynos 9611 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной для хранения данных. В качестве операционной системы выступит Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Источник пока не уточнил о наличии слота для карты памяти.