В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

Microsoft было мало просто лишить Windows 7 поддержки, включая обновления безопасности, с 14 января. В финальном обновлении заслуженной операционки скрывался баг, причём такой, который будет заметен многим.

Как пишет BleepingComputer со ссылкой на пользователей Reddit и официального форума Microsoft, после установки обновления KB4534310 и перезагрузки на рабочем столе Windows 7 пропадает пользовательское изображение - фон становится просто чёрным, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После экспериментов пользователи выяснили, что ошибка кроется в работе настройки "Растянуть" - одного из вариантов отображения "обоев" рабочего стола. Оказалось, что этот вариант теперь просто не работает и необходимо выбрать другой. Тогда изображение вновь показывается корректно.

При желании сохранить вид рабочего стола можно (до перезагрузки) сделать его скриншот, предварительно скрыв панель задач, значки и виджеты рабочего стола. Получившееся изображение будет выглядеть как раньше, его останется просто установить в качестве обоев с настройкой "По центру".

В Microsoft пока не ответили на запрос BleepingComputer о том, будет ли компания выпускать новый "патч для патча", несмотря на прекращение поддержки старой, но по-прежнему довольно популярной операционной системы.