Прекращение периода расширенной поддержки Windows 7 означает, что Microsoft больше не обязана выпускать бесплатные обновления для этой операционной системы. Однако один апдейт корпорация всё же выпустит - чтобы исправить собственную ошибку, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее стало известно, что вышедшее 14 января последнее исправление для Windows 7 "ломает" отображение фонового рисунка рабочего стола в режиме растягивания. После установки обновления KB4534310 и перезагрузки на рабочем столе Windows 7 пропадают пользовательские "обои" - фон становится просто чёрным.

Сначала в Microsoft заявили, что исправят ошибку, но апдейт будет доступен лишь оплатившим дополнительную поддержку Windows 7 организациям. А днём позже, пишет The Verge, передумали - в итоге исправление смогут установить все, кто использует Windows 7 или Windows Server 2008 R2 SP1.

Выпуск общедоступных обновлений для ОС после прекращения их поддержки крайне необычен для Microsoft. Как правило, такие обновления обходятся корпоративным клиентам в сумму от 25 до 50 долларов за один компьютер.