К концу прошлого года смартфоны Apple стали самыми продаваемыми в мире. По статистике исследовательского агентства Strategy Analytics, в IV-м квартале 2019-го фирма Тима Кука выпустила на 7% больше устройств, чем за тот же отрезок 2018-го, и (хоть и намного) обошла Samsung, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Прошлый квартал стал самым успешным в истории Apple: за три месяца производитель выручил почти $92 миллиарда, заработав "чистыми" свыше $22 миллиардов. Половину прибыли обеспечили последние модели айфонов, причем не только самые дорогие Pro, но и чуть более бюджетные iPhone 11.

В результате Apple заняла 18,9% рынка. Samsung, выручка которой в IV-м квартале снизилась, преимущественно из-за чипов, получила 18,4%. "Серебро" взяла Huawei - 15%. По словам аналитика IHS Джуси Хонга, китайская фирма показывала двузначный рост в начале года, но к концу начала ощущать последствия санкций США. Итогом стало снижение объемов поставок на 7,4% в годовом исчислении.

За весь 2019 год рынок смартфонов сократился на 2,2%. Наибольший спад пережила LG (-23,3%), в то время как Xiaomi смогла нарастить продажи на 4,5%.