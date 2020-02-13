Tesla объявила о дополнительном выпуске акций на сумму около $2 млрд. Цена размещения составит около $767,29 за акцию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Основатель компании Илон Маск и член правления Ларри Эллисон примут участие в размещении: они купят ценные бумаги на $10 млн и $1 млн соответственно. Компания предложит 2,65 млн. акций Tesla через андеррайтеров Goldman Sachs и Morgan Stanley, с ожидаемой выручкой от размещения в 2,3 миллиарда долларов.

Вырученные от размещения акций деньги пойдут на укрепление финансового баланса и общекорпоративные нужды, говорится в сообщении компании.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс похвалил это решение, отметив в комментарии CNBC, что скептикам с Уолл-стрит будет теперь еще труднее выступать против Tesla. Айвс отметил, что это "мудрый стратегический ход", который позволяет исключить любые драматические предположения в отношении Tesla, связанные с нехваткой денег.

Ранее Илон Маск неоднократно заверял инвесторов в том, что Tesla не понадобится привлекать больше средств на дорогостоящие инициативы, включая производство новой модели автомобиля, наращивание производства в Китае и строительство первого европейского завода.

"Нет смысла собирать деньги", - сказал Маск во время телефонного разговора 29 января, когда инвестор спросил, почему Tesla не использует благоприятную цену на акции для ускорения производства. Маск сказал, что компания самостоятельно сгенерирует достаточно средств для финансирования амбициозных планов по расширению.

Маск также говорил, что Tesla необходимо производить больше батарей для увеличения производства электромобилей, добавив, что некоторые проекты, такие как программа по производству электрических тягачей, не могут быть продолжены без усовершенствования батарей.

"Недавние резкие скачки, в том числе задержка поставок автомобилей с нового завода в Китае из-за эпидемии коронавируса, отзыв Model X, скорее всего, повлияли на решение руководства о размещении новых акций", - сказал Гарретт Нельсон (Garrett Nelson), аналитик CFRA.

Tesla привлекла в мае около 2,3 миллиарда долларов на разработку новых моделей и строительство завода в Китае. В числе грялущих планов автомобильной компании - внедорожник Model Y и коммерческого грузовика Semi, запуск которого был отложен из-за нехватки производственных мощностей аккумуляторных батарей.

С момента последнего привлечения капитала, Tesla построила завод в Шанхае стоимостью $2 миллиарда и представила футуристический пикап Cybertruck. Шанхайский завод начал поставлять автомобили в прошлом месяце.

Акции Tesla на премаркете снизились на 5,8%, до $722,79 за бумагу на фоне новостей. С начала года котировки Tesla выросли на 131,6%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 19%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 23%.