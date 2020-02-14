Председатель совета директоров южнокорейской корпорации Samsung Ли Сан Хун покинул свой пост на фоне недавнего тюремного приговора по делу о препятствовании деятельности профсоюзов. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, вскоре совет директоров корпорации назначит нового председателя.

17 декабря 2019 года Ли Сан Хун был признан виновным в нарушении законодательства, регулирующего деятельность профсоюзов. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Всего по этому делу проходят 32 сотрудника Samsung, 26 из которых были признаны виновными. Осужденные пытались использовать личную информацию о членах профсоюзов, чтобы ограничить их влияние.

В последнее время многие топ-менеджеры Samsung оказались в центре громких скандалов. Так, 9 декабря вице-президент и двое других представителей руководства Samsung были приговорены к 1,5 года лишения свободы за финансовые махинации.