Эксперт по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, это не признак паранойи, а стандартная мера защиты "компьютерной приватности" от хакеров. Специалист рассказала, что злоумышленники могут сделать снимок или снять видео с человеком в интимной обстановке и использовать запись для шантажа.

Наместникова посоветовала приобрести специальные наклейки, которые не будут оставлять следов на технике и портить оптику. Она добавила, что, поскольку использовать наклейку для смартфона неудобно, стоит следить за тем, куда направлена камера.

При этом эксперт отметила, что лучшей защитой от подобного проникновения в личную жизнь является надежный антивирус.