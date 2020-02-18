Компания Microsoft завершила тестирование универсального Android-приложения, объединяющего Word, Excel и PowerPoint. Новая программа типа "три в одном" уже доступна для скачивания из Google Play, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пользователи могут полноценно редактировать офисные документы, таблицы и презентации, конвертировать их в PDF (с возможностью добавления подписи пальцем), прикреплять изображения из галереи смартфона, а также синхронизировать заметки с компьютером на Windows 10. Переключаться между отдельными программами для этого не нужно, что экономит время.

Помимо этого, доступны для просмотра файлы, хранящиеся в OneDrive и других облачных сервисах, функция сканирования и распознавания Office Lens, а также встроенный считыватель QR-кодов.

Microsoft тестировала единый "офис" с начала 2019 года, и при этом финальная версия до сих пор недоработана, отмечает Android Police. Прежде всего, новое Android-приложение не оптимизировано для планшетов и хромбуков. Его также нельзя использовать в ландшафтном режиме.

На вопросы журналистов в Microsoft ответили, что им "нечего сообщить к этому времени". Будут ли закрыты самостоятельные приложения для Word, Excel и PowerPoint, также не уточняется.