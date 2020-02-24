https://news.day.az/hitech/1206005.html Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G - ФОТО
Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G - ФОТО
Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Новинка получила улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из инновационных полимерных материалов, и новому шарниру, позволившему реализовать складывающийся корпус", - говорится в релизе компании.
Отмечается, что модель поддерживает сеть 5G. Кроме того, устройство будет поддерживать "многооконный режим", позволяющий работать одновременно с двумя приложениями.
Huawei ровно год назад анонсировала новый складной смартфон Mate X с поддержкой технологии 5G.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
В мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.
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