Microsoft утратила оптимизм из-за коронавируса. Компания снизила свою оценку выручки за текущий квартал, решив, что вспышка заболевания негативно скажется на продажах программного обеспечения Windows и устройств Surface, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В январе техногигант прогнозировал по итогам первого квартала выручку от продажи программного обеспечения в размере $10,75 млрд - $11,15 млрд. Как пояснили в компании, распространение коронавируса привело к тому, что "цепочка поставок возвращается к нормальному состоянию медленнее, чем ожидалось". Так что запланированных показателей, по всей видимости, достичь не получится, полагают в корпорации.

Это заявление уже негативно сказалось на капитализации техногиганта: его акции на электронных торгах потеряли порядка 1,2%, подешевев до $168,12.

Microsoft - не первая компания, пересмотревшая свои финансовые ожидания. Ранее с подобными заявлениями выступили Mastercard и American Airlines. Кроме того, пересмотром чаяний и надежд занимаются и другие производители компьютеров и мобильных устройств.