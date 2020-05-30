https://news.day.az/hitech/1239538.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в субботу в нескольких странах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Бразилии и на Филиппинах.
По информации сервиса, большая часть пользователей (39%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 37% сообщают о проблемах с приложением для Android, 13% - с приложением для iPhone и iPad.
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