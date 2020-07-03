Volvo забирает с рынка свыше двух млн автомобилей

Китайский автоконцерн Volvo отзывает из продаж и эксплуатации около 2,2 млн автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с ремнем безопасности на передних сидениях. Об этом сообщило издание Carbuzz, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Всего будет отозван 2 183 701 автомобиль, выпущенный в 2006-2019 годах. Речь идет о моделях S60 Sedan, S60 и V60 Cross Country, XC70 и S8.

По данным издания, Volvo опасается потенциальных проблем с механизмом кабеля в поясе безопасности.

В концерне считают, что стальной кабель, соединяющий ремень безопасности с кузовом автомобиля, может со временем износиться, и таким образом уменьшить возможность удержать пассажира в кресле во время аварии.