Продажи iPhone могут рухнуть на 30%

Американской корпорации Apple грозит падение прибыли от продаж смартфонов на 25-30% в случае, если с iPhone компания удалит приложение WeChat из App Store по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Такое заявление сделал известный эксперт рынка гаджетов Минг-Чи Куо.

По его прогнозам, приложение WeChat используется пользователями на территории Китая не только для общения, но и для оплаты покупок, проезда, а также других ежедневных нужд.

В настоящее время не известно, как Apple отреагирует на указ Госдепартамента США об удалении WeChat из App Store. В случае, если компания уберет его из своего виртуального магазина, оно станет недоступно пользователям по всему миру. Это может привести к падению продаж телефонов iPhone на 25-30%, прогнозирует аналитик.

При этом издание MacRumors пишет, что есть и альтернативная перспектива. Apple может удалить приложение WeChat только из американского App Store. Тогда падение продаж составит 3-6%.

Аналитик Минг-Чи Куо советует пока не инвестировать деньги в компании, которые попадают в цепочку поставок Apple. В частности, следует быть поаккуратнее с вложениями в LG Innotek и Genius Electronic Optical.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat". Документ запрещает "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", которые будут осуществлены позднее, чем через 45 дней после подписания указа.