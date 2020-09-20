В России сфотографировали новый китайский кроссовер FAW

Китайская компания FAW привезла в Россию для сертификации два экземпляра кроссовера T77, которые будут протестированы и разбиты для проверки систем безопасности на полигоне НАМИ. Об этом сообщают на форме FAW-Cars.ru, где опубликовали шпионские фотографии автомобилей.



О том, что компания FAW намерена вывести кроссовер T77 на российский рынок, стало известно в январе 2020 года. Длина автомобиля составляет 4525 мм, а размер колесной базы - 2700 мм.



В Китае модель предлагают с безальтернативным 1,2-литровым бензиновым наддувным агрегатом мощностью 143 л. с., который может работать в паре с пятиступенчатой "механикой" либо с семидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Как ожидается, в России автомобиль будет доступен с аналогичным сочетанием двигателя и трансмиссии.





В КНР в список опционального оборудования кроссовера входит виртуальная приборная панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, система кругового обзора, кожаный салон, климат-контроль, а также панорамная крыша.

На данный момент модельная линейка компании FAW в России представлена кроссоверами Besturn X80 (от 954 тыс. руб.) и Besturn X40 (от 899 000 руб.). Кроме того, в скором времени должны начаться продажи седана B30 стоимостью от 549 000 рублей.



