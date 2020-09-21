Мировой авторынок в августе сократился на 10%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мире в августе снизились на 10,3% по сравнению с августом прошлого года до 6,406 миллиона, а по итогам января-августа 2020 года - снизилось на 22,2% до 46,226 миллиона маши, сообщил "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Постоянно растет только рынок Китая - четвертый месяц подряд, начиная с мая. Растут продажи и в Турции - в августе на 134%. Китай в августе остался мировым лидером по продажам - 2,114 миллиона машин (+ 8,5% к августу 2019 года).

В Северной Америке продажи снизились на 19,1% до 1,329 миллиона автомобилей, в Южной Америке продажи снизились на 26,3% - до 202 тысяч автомобилей, в Западной Европе падение достигло 17,4% - до 887,5 тысячи машин, а в странах Восточной Европы продажи снизились на 2,3% до 328,7 тысяч машин.

Продажи снизились и на других крупнейших мировых авторынках - Японии (322,1 тысячи машин, -15,6%), Канаде (161,4 тысячи машин, -11,8%) и Корее (132,3 тысячи машин, -2%).