Названия новых iPhone раскрыты официальными чехлами Apple

В ближайшее время ожидается презентация новых iPhone, но до сих пор нет достоверных сведений не только об их особенностях и характеристиках, но даже и о названиях. Похоже, что одной тайной всё же стало меньше.

Как передает Day.Az со ссылкой на 4pda, на опубликованной фотографии показаны наклейки от упаковок официальных защитных силиконовых чехлов для новых смартфонов Apple. Как видно, маленькая модель с 5,4-дюймовым экраном действительно будет называться iPhone 12 mini. Будет также базовый 6,1-дюймовый iPhone 12 и iPhone 12 Pro с такой же диагональю. Самый большой 6,7-дюймовый смартфон будет ожидаемо называться iPhone 12 Pro Max.

Предполагается, что все четыре аппарата оснастят OLED-дисплеями и поддержкой 5G. iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max, как ожидается, получат новый 5-нанометровый процессор A14 Bionic, а вот самому маленькому iPhone 12 mini приписывают менее производительный чип B14.

Презентация новых iPhone ожидается 13 октября.