Аналитики сообщили о росте средней цены смартфонов

Ещё три года назад многие называли Apple ненормальной, когда она представила iPhone X за $999, а сегодня это уже обычная цена для практически всех флагманов. В цене выросли и китайские смартфоны, которые всегда привлекали своей доступностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на 4pda, согласно новому отчёту аналитиков Counterpoint Technology Market Research, средняя цена смартфонов заметно увеличилась за последнее время.

Эксперты Counterpoint проанализировали рынок смартфонов во втором квартале этого года и пришли к выводу, что средняя цена выросла на 10% в сравнении с прошлым годом. Наибольший скачок в 13% был замечен в Китае, где она сейчас составляет $310. В Европе рост составил 1% - до $291. Самые дорогие смартфоны в Северной Америке - $471, что на 7% больше в сравнении со вторым кварталом 2019-го.

По мнению аналитиков, на рост цен повлияло сокращение рынка смартфонов на целых 23% (8% в премиальном сегменте), а также появление устройств с поддержкой сетей пятого поколения, стоимость которых выше, чем у 4G-моделей.

По подсчётам аналитиков, падение спроса привело к тому, что выручка производителей смартфонов во втором квартале этого года оказалась на 15% меньше, чем годом ранее. При этом больше всех по традиции заработала Apple - 34% от продажи всех смартфонов. 20% от общей выручки пришлось на HUAWEI, 17% - на Samsung, 7% и 6% - на vivo и OPPO соответственно.