В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чаще всего возникают сложности с веб-сайтом, обновлением ленты и входом в приложение.

До этого о сбоях пользователи сообщали 12 декабря. Неполадки наблюдались в США, Великобритании, а также Франции, Венгрии и других странах.