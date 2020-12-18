https://news.day.az/hitech/1299582.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Чаще всего возникают сложности с веб-сайтом, обновлением ленты и входом в приложение.
До этого о сбоях пользователи сообщали 12 декабря. Неполадки наблюдались в США, Великобритании, а также Франции, Венгрии и других странах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре