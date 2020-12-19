Whatsapp добавит очень полезную функцию

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp представит в следующем году возможность звонков и видеозвонков в версии мессенджера для компьютеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя WhatsApp.

По данным агентства, для некоторых пользователей мессенджера эти функции уже доступны в пробном режиме на время новогодних праздников.

Отмечается, что появление видеозвонков может сделать WhatsApp конкурентом платформ Zoom и Google Meet.

В пятницу сервис Zoom объявил, что на время новогодних праздников отменит 40-минутный лимит на видеоконференции для бесплатных аккаунтов. В Google Meet также сообщили, что до марта отменяют лимит в 60 минут на бесплатные разговоры.

WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. В 2014 году мессенджер был приобретен компанией Facebook за $19 млрд. В феврале число пользователей мессенджера достигло 2 млрд.