Таким будет Samsung Galaxy A72

Смартфон Samsung Galaxy A72 должен стать старшей моделью линейки Galaxy A в 2021 году. Ещё до анонса у нас появилась возможность оценить его дизайн и габариты благодаря точному макету, который используется производителем чехлов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В глаза бросается большой блок основной камеры, где мы видим целых пять отверстий, при этом одно из них должно быть отведено под светодиодную вспышку. Качелька регулировки громкости и кнопка включения расположены на правой части корпуса, а левая часть ничем не занята.

На нижней панели располагаются решётка громкоговорителя, разъём USB-C, отверстие для микрофона и разъём 3,5 мм для подключения наушников, что нечасто встретишь в современных смартфонах.

Samsung Galaxy A72 должен получить однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 720 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Главный датчик изображения будет иметь разрешение 64 Мп, а экран будет 6,7-дюймовым.