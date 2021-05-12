Психотерапевт перечислила способы отвлечь ребенка от гаджетов

Современные родители часто пропускают момент, когда у их детей начинает формироваться психологическая зависимость от гаджетов и виртуальной жизни. В этот момент задача взрослых - вернуть ребенка в реальный мир. Врач-психотерапевт Ирина Железнова в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила способы, как это сделать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас женщина перегружена и, естественно, ей легче дать в руки ребенку смартфон с мультфильмом. А он потом не понимает, как в эту жизнь прийти, не двигая пальчиком, не раздвигая окошко на экране. Мы сами детей к этому приводим", - отметила специалист.

По словам Железновой, дети начинают познавать мир в игровой форме, и задача взрослых - подвести к игре своего ребенка, заниматься с ним, как это делали прошлые поколения. Эксперт напомнила, что развитие малыша зависит от того, что он потрогает, во что поиграет. Она предупредила, что из-за отсутствия реальных игр и зависимости от виртуального мира подростки становятся инфантильными и незрелыми, из-за цифровизации проявляются проблемы личностного развития.

Психотерапевт порекомендовала родителям самим избавиться от интернет-зависимости и сократить время, которое они проводят за компьютером или перед телевизором. Она подчеркнула, что необходимо не просто "оттарабанить сказку", а сделать так, чтобы маленький человек проникся эмоциями, дал обратную связь.