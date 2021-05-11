Названы самые выгодные Android-смартфоны

Realme GT Neo, Xiaomi Redmi K30S и Iqoo 7 оказались лучшими смартфонами с точки зрения соотношения между ценой и качеством. Об этом сообщается на сайте AnTuTu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты китайского бенчмарка оценили мощность устройств и их стоимость, а затем составили несколько рейтингов девайсов. Топ в каждой категории возглавил телефон, отличающийся наилучшим балансом между ценой и производительностью. В низком ценовом диапазоне до 2000 юаней лидировали Realme GT Neo, Redmi K40 и Motorola Edge S6+. Например, первый девайс оснащен процессором Dimensity 1200, имеет 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти и оценен в 1800 юаней. Мощность устройства назвали "эталонной", остальные характеристики - "на редкость сбалансированными".

В категории смартфонов стоимостью от 2000 до 3000 юаней лидировали Xiaomi Redmi K30S, Redmi K40 и Iqoo Neo 5. В диапазоне от 3000 до 4000 юаней самыми выгодными гаджетами на базе Android назвали флагманы Iqoo 7, OnePlus 9 и Xiaomi 10S. В рейтинг аппаратов стоимостью до 5000 юаней попали Savior Gaming Phone 2 Pro, Meizu 18 и Tencent Red Devils 6 Pro.

В последней категории аппаратов - стоимостью свыше 5000 юаней - лидерство одержали Oppo Find X2 Pro, Vivo X60 Pro и Xiamo Mi 11 Ultra. В частности, стоимость Oppo Find X2 Pro на китайском рынке составила 6000 юаней.

В заключение специалисты отметили, что купить смартфон по его себестоимости невозможно, так как производители вкладывают в цену аппарата расходы на производство, логистику, рекламу. Однако при тщательном выборе телефонов можно существенно сэкономить на покупке устройства.