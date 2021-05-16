Apple уволила известного консультанта из-за сексистских высказываний

Корпорация Apple объявила, что нанятый всего несколько недель назад консультант Антонио Гарсиа Мартинес больше не работает в компании, сообщает Day.Az со ссылкой на​ kommersant.ru.

Причиной увольнения стало возмущение других сотрудников сексистскими высказываниями господина Мартинеса.

"Поведению, унижающему или дискриминирующему людей за то, кем они являются, здесь нет места", - прокомментировали в Apple свое решение.

Мартинес ранее работал менеджером по продуктам в Facebook, а затем консультировал Twitter и многие американские технологические стартапы. В Apple его наняли для работы над рекламной платформой компании. Он также написал книгу "Обезьяны в бизнесе. Как запускать проекты по лучшим стратегиям Кремниевой долины", в которой рассказывал о своем опыте работы в Facebook и давал советы по запуску проектов.

Именно с этой книгой и связано его увольнение. Сотрудников Apple возмутили сексистские высказывания в ней и они направили жалобу руководству. В числе прочего Мартинес пишет в книге, что большинство женщин в Кремниевой долине слабые, наивные, лживые и избалованные, "несмотря на претензии на прагматизм". В книге есть и другие пренебрежительные утверждения о женщинах.