Хакеры украли исходный код видеоигры FIFA 21

Хакеры взломали системы американской компании Electronic Arts, украв исходный код видеоигры FIFA 21. Об этом сообщил в четверг, 10 июня, телеканал CNN.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, злоумышленники получили доступ к 780 гигабайтам данных, включая исходный код игрового движка Frostbite. В компании уточнили, что среди полученных сведений нет данных игроков. По информации официального представителя компании, оснований полагать, что существует риск конфиденциальности пользователей, нет.

Эксперт по кибербезопасности Бретт Кэллоу заключила, что подобный взлом может привести к проблемам, которые затем скажутся на работе компании. В частности, разработки организации могут быть использованы другими людьми.

В настоящее время проводится расследование. Electronic Arts взаимодействует с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами.