В Сети засветилась Windows 11 SE

Сливы подробностей о Windows 11 продолжаются. Но на этот раз в Сети замечена совершенно новая версия Windows 11 - Windows 11 SE. Анализ её возможностей показал, что Windows 11 SE может оказаться преемницей Windows 10 Cloud - упрощённой версии Windows 10 с рядом отключённых функций и с обязательной привязкой к онлайновой учётной записи. Ещё на момент появления первых подробностей о Windows 10 Cloud некоторые воспринимали её конкурентом Chrome OS, и не исключено, что Windows 11 SE будет позиционироваться соответствующим образом, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Если Windows 11 SE и правда готова к выпуску, то её анонсируют 24 июня, одновременно со старшей сестрой. Microsoft уже косвенно пообещала много новостей в этот день, и анонс Windows 11 SE как раз мог бы вписаться в новостную повестку.