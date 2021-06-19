Huawei представила планшет для детей

Компания Huawei представила на международном рынке адаптированную для детей версию прошлогоднего планшета MatePad T 10 - Huawei MatePad T 10 Kids Edition, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Модель с 9,7-дюймовым экраном получила специальный укреплённый противоударный чехол из пищевого силикона с ручкой-подставкой и аналогичный стилус.

Специальный интерфейс Kids Corner предоставляет доступ к приложениям, функциям и контенту, ориентированным специально для детей. Также предоставляется годовая подписка на детский сервис Azoomee, есть специальные обучающие приложения и контент. Родители могут настроить время работы планшета, приложения и контент, доступные ребёнку.

Если ребёнок уже достаточно большой, чтобы не пытаться съесть и испытать планшет на прочность, а также дорос до "взрослого" интерфейса, можно просто снять чехол и начать пользоваться устройством со стандартными настройками. Впрочем, для детей старшего возраста и всей семьи тоже есть целый ряд функций.

Сам по себе планшет получил экран IPS разрешением HD (1280 x 800 пикселей), диагональю 9,7 дюйма, SoC Kirin 710A, 2 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, камеры на 2 и 5 Мп, батарею ёмкостью 5 100 мА·ч. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 и GPS. На планшет установлена фирменная оболочка EMUI 10.1 на основе операционной системы Android 10. Вместо сервисов и приложений Google используются фирменные аналоги Huawei, в том числе онлайн-магазин приложений AppGallery.

Планшет Huawei MatePad T 10 Kids Edition станет доступен по цене около 200 долларов.