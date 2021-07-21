Все iPhone 2022 года будут поддерживать 5G

Все модели смартфонов iPhone, которые американская компания Apple выпустит в следующем году, будут поддерживать 5G сети.

Об этом в среду сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников издания, компания также не собирается больше представлять новые 4G модели. Даже самый бюджетный смартфон компании iPhone SE будет поддерживать 5G сети. Отмечается, что компания также не планирует в следующем году выпускать обновленную версию iPhone 12 mini - в компании пришли к выводу, что гаджет с маленьким экраном оказался не столь востребован покупателями, как на то рассчитывали в Apple.