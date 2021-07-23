В США произошел сбой в работе Spotify

Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщается в пятницу на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, у 79% сообщивших о неполадках пользователей имеются проблемы с воспроизведением музыки, 9% испытывают трудности с просмотром сайта.