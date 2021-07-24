Киберзлоумышленники получат техническую возможность убивать людей

По данным аналитической компании Gartner, к 2025 году на "вооружении" злоумышленников, орудующих в киберпространстве, будут технические средства, позволяющие наносить физические повреждения людям и даже убивать их. В Gartner относят эти средства к "операционным технологиям (ОТ) - аппаратному и программному обеспечению, которое обнаруживает или вызывает изменения посредством прямого мониторинга и/или управления промышленным оборудованием, активами, процессами и событиями", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным Gartner, атаки на ОТ стали более распространёнными. Они также эволюционировали от простого нарушения технологического процесса, такого как остановка завода, до нарушения целостности промышленной среды с намерением причинить физический ущерб. Недавние события, в частности, атака программ-вымогателей на Colonial Pipeline, крупнейшую трубопроводную систему в США, подчеркнули необходимость иметь должным образом сегментированные сети для IT и ОТ.

"В операционных средах руководители служб безопасности и управления рисками должны больше беспокоиться о реальных угрозах для человека и окружающей среды, а не о краже информации, - сказал Вам Вестер (Wam Voster), старший директор по исследованиям Gartner. - Запросы клиентов Gartner показывают, что организации в таких ресурсоёмких отраслях, как производство, ресурсы и коммунальные услуги, с трудом определяют подходящие системы контроля".