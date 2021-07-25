Microsoft сообщила об опасном вирусе-майнере для ПК на Linux и Windows
Вирус-майнер LemonDuck способен похищать личные данные пользователей компьютеров на базе Linux и Windows, а также отключать защиту системы. Об этом сообщила американская корпорация Microsoft на портале Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
LemonDuck при попадании в компьютер образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero. При этом вирус крадет учетные данные, а также удаляет элементы управления безопасностью и распространяется по электронной почте. Уже после всех манипуляций LemonDuck подчищает следы своего присутствия и стирает историю отправленных сообщений.
В компании уточнили, что компьютер может заразиться вирусом-майнером в том числе и через USB-устройства.
В Microsoft отметили, что LemonDuck удаляет других злоумышленников с устройства, избавляясь от конкурирующих вредоносных программ, а также предотвращая любые новые заражения.
Что примечательно, вирус-майнер исправляет те же уязвимости, которые использовались для получения доступа.
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