Apple заплатит 100 млн долларов создателям игр ради перемирия в суде

Apple заключила мировое соглашение с разработчиками игр и другими программистами, обвинявшими компанию в монополизме и подавшими соответствующий иск. В рамках "мировой" Apple заплатит разработчикам $100 млн, передает Day.Az.

Также по новым условиям, которые IT-гигант называет "частью стратегии по обновлению политики магазина приложений App Store", каждый разработчик сможет напрямую связываться с пользователями "яблочной" продукции и предлагать независимые от экосистемы Apple варианты оплаты.

Сумма в 100 млн долларов озвучивается потому, что Apple разделит эти деньги между владельцами приложений, которые заработали менее 1 млн с июня 2015 по апрель 2021 года. Каждый такой разработчик получит поддерживающие выплаты в размере от 30 000 до 250 000 долларов.