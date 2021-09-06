Huawei обещает необычные смартфоны до конца года

Honor представит массу новых смартфонов в промежутке с октября по декабрь, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Huawei представила флагманские смартфоны P50 и P50 Pro в конце июля и на какое-то время компания взяла паузу. Но эта пауза не будет длиться долго: как пишет источник, до конца года Huawei представит немало новых продуктов, в числе которых окажутся и необычные смартфоны. Только в сентябре Huawei проведет два мероприятия, на одном из которых представит смартфоны nova 9. В центре внимания другого окажутся новые ноутбуки MateBook, моноблочные компьютеры, а также иные устройства под управлением HarmonyOS. Возможно, в их числе будет и первый принтер компании.

Honor тоже будет очень активна. В период с середины сентября по начало октября компания представит новые ноутбуки, планшеты среднего уровня, умные часы и другие устройства. А в период с середины октября по конце декабря Honor выведет на рынок еще несколько смартфонов (как бюджетных, так и топовых), а также представит свои первые смартфоны с гибкими экранами.