Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество

Компания Mercedes-Benz представила прототип электрического G-Class. Уже сегодня его покажут вживую на автосалоне IAA в Мюнхене и, вероятно, раскроют подробности, а пока имеются лишь фотографии и некоторые детали, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Так, "батарейный" внедорожник под именем EQG построен на раме, как и его "топливный" собрат, имеет аналогичную схему подвески и оснащен четырьмя электромоторами - по одному рядом с каждым колесом. Встанет ли такой "Гелендваген" на конвейер, до сих пор точно неизвестно.

Информации о "технике" пока немного. EQG построен на раме лестничного типа, как и внедорожник с ДВС. От него новинка "унаследовала" также независимую подвеску спереди и неразрезной мост сзади, которую адаптировали под электропривод. В состав силовой установки входят четыре электромотора, расположенные рядом с колесами и управляемые индивидуально. Их отдача пока держится в секрете.

Встроенные в раму аккумуляторы обеспечивают внедорожнику низкий центр тяжести. Возможно, они достанутся электромобилю от флагманского EQS: он получил батареи емкостью 90 либо 107,8 киловатт-часа и "по паспорту" проезжает на одном заряде до 770 километров по циклу WLTP.

Мюнхенский автосалон богат на премьеры от Mercedes-Benz. Помимо электрического "Гелендвагена", штутгартская марка приготовила Mercedes-AMG EQS - первую батарейную модель от AMG - электрический седан EQE и электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS.