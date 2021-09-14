Apple описала новые причины поломки iPhone

Apple предупредила пользователей об опасности перевозки iPhone на мотоциклах и прочих транспортных средствах, создающих сильную вибрацию. Описание новых причин поломки появилось на странице поддержки сайта компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В новом документе говорится, что воздействие на iPhone вибраций высокой амплитуды в определенных частотных диапазонах может нанести урон камере смартфона. В качестве примера приводится двигатель мотоцикла. В этой связи специалисты технической поддержки рекомендовали пользователям не прикреплять телефоны к рулю мотоцикла и прочих транспортных средств с мощным двигателем.

В компании объяснили, что для получения сфокусированных изображений, снимаемых на камеру iPhone, в некоторых телефонах используется система оптической стабилизации (OIS). "Магнитные датчики измеряют гравитационные и вибрационные эффекты и определяют положение объектива, чтобы можно было точно установить компенсационное движение", - уточнили специалисты. В результате сильных вибраций названные датчики могут быть повреждены.

Также сотрудники компании рассказали, что мопеды, велосипеды и прочие двухколесные транспортные средства создают менее сильные вибрации. "Однако, чтобы снизить риск повреждения iPhone, рекомендуется использовать амортизирующее крепление", - говорится в документе.