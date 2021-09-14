https://news.day.az/hitech/1380011.html Что показала сегодня Apple? - ГЛАВНОЕ С ПРЕЗЕНТАЦИИ - ЦЕНЫ
Что показала сегодня Apple? - ГЛАВНОЕ С ПРЕЗЕНТАЦИИ - ЦЕНЫ
Корпорация Apple провела презентацию, на которой традиционно представила новинки. Что показала американская компания - в материале ТАСС, передает Day.Az.
iPhone 13 и iPhone 13 mini
- iPhone 13 получил OLED-дисплей собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.
- Модели в целом похожи на устройства предыдущего поколения, но стали толще и представлены в новых цветах.
- Их оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора.
- Одно из основных нововведений камеры - "кинематографический режим". Он позволяет снимать видео с динамическим фокусом.
- Смартфоны работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.
- Зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях.
- Обновился модуль 5G: он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).
- Цена в США на iPhone 13 mini начинается от $699, на iPhone 13 - от $799.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro стал первым смартфоном компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ.
- Размер экрана iPhone 13 Pro составляет 6,1-дюймов, iPhone 13 Pro Max - 6,7-дюймов.
- Обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.
- Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка.
- Также устройства получили "кинематографический режим".
- Смартфоны поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.
- Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.
- Стоимость iPhone 13 Pro в США начинается от $999, Pro Max - от $1 099.
iPad и iPad mini
- Планшеты будут поставляться с iPadOS 15.
- Обе модели поддерживают стилус Apple Pencil второго поколения.
- iPad получил собственный процессор компании A13 Bionic, благодаря чему производительность выросла на 20%.
- Он оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с функцией "В центре внимания", позволяющей следить за положением человека в кадре во время видеозвонков.
- iPad mini имеет скругленные края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.
- Сканер отпечатка пальца Touch ID на iPad mini расположен вверху с правой стороны.
- Также мини-планшет имеет порт USB-C для ускоренной передачи файлов и модуль 5G.
- В iPad mini встроены синхронный переводчик и опция "В центре внимания" для видеозвонков.
- Планшет имеет 12-мегапиксельную основную камеру с функцией "умный HDR" и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру для селфи и видеозвонков.
Умные часы Watch Series 7
- В компании отметили, что это самые прочные часы Apple.
- Они получили пять новых цветов, новые циферблаты и полноценную клавиатуру.
- Модели представлены в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение, при толщине 1,7 мм.
- Watch Series 7 заряжаются быстрее на треть, чем их предшественники: от 0 до 80% их можно будет зарядить за 45 минут. Apple утверждает, что одной зарядки хватит на 18 часов работы.
- Часы имеют порт USB-C.
- В США цена на Watch Series 7 начинается от $399.
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