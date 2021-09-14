Что показала сегодня Apple?

Корпорация Apple провела презентацию, на которой традиционно представила новинки. Что показала американская компания - в материале ТАСС, передает Day.Az.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

  • iPhone 13 получил OLED-дисплей собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.
  • Модели в целом похожи на устройства предыдущего поколения, но стали толще и представлены в новых цветах.
  • Их оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора.
  • Одно из основных нововведений камеры - "кинематографический режим". Он позволяет снимать видео с динамическим фокусом.
  • Смартфоны работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.
  • Зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях.
  • Обновился модуль 5G: он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).
  • Цена в США на iPhone 13 mini начинается от $699, на iPhone 13 - от $799.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

  • iPhone 13 Pro стал первым смартфоном компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ.
  • Размер экрана iPhone 13 Pro составляет 6,1-дюймов, iPhone 13 Pro Max - 6,7-дюймов.
  • Обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.
  • Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка.
  • Также устройства получили "кинематографический режим".
  • Смартфоны поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.
  • Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.
  • Стоимость iPhone 13 Pro в США начинается от $999, Pro Max - от $1 099.

iPad и iPad mini

  • Планшеты будут поставляться с iPadOS 15.
  • Обе модели поддерживают стилус Apple Pencil второго поколения.
  • iPad получил собственный процессор компании A13 Bionic, благодаря чему производительность выросла на 20%.
  • Он оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с функцией "В центре внимания", позволяющей следить за положением человека в кадре во время видеозвонков.
  • iPad mini имеет скругленные края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.
  • Сканер отпечатка пальца Touch ID на iPad mini расположен вверху с правой стороны.
  • Также мини-планшет имеет порт USB-C для ускоренной передачи файлов и модуль 5G.
  • В iPad mini встроены синхронный переводчик и опция "В центре внимания" для видеозвонков.
  • Планшет имеет 12-мегапиксельную основную камеру с функцией "умный HDR" и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру для селфи и видеозвонков.

Умные часы Watch Series 7

  • В компании отметили, что это самые прочные часы Apple.
  • Они получили пять новых цветов, новые циферблаты и полноценную клавиатуру.
  • Модели представлены в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение, при толщине 1,7 мм.
  • Watch Series 7 заряжаются быстрее на треть, чем их предшественники: от 0 до 80% их можно будет зарядить за 45 минут. Apple утверждает, что одной зарядки хватит на 18 часов работы.
  • Часы имеют порт USB-C.
  • В США цена на Watch Series 7 начинается от $399.