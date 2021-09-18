Установить Windows 11 на виртуальную машину становится все сложнее

Несмотря на то, что Microsoft понизила требования Windows 11 к процессорам (теперь официально поддерживаются CPU AMD Ryzen 1 поколения и Intel Core 6 и 7 поколений), самое противоречивое требование - наличие в системе модуля аппаратного шифрования TPM 2.0 (или эмуляция его работы со стороны процессора) - по-прежнему осталось. Но сейчас оно распространилось и на виртуальные машины, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Многие пользователи Windows 11, установленной на виртуальной машине, столкнулись с невозможностью обновления ОС поле выхода сборки Windows 11 Insider Preview Build 22000.194. Собственно, ее новшество заключается в обязательной поддержке TPM 2.0 со стороны виртуальной машины. Ранее такого требования не было.

Проблема в том, что далеко не все программы виртуализации поддерживают TPM 2.0. Если точнее, то такая поддержка реализована лишь в VMware Workstation Pro (последняя версия с порядковым номером 16 стоит 200 долларов) и в Hyper-V Manager, интегрированном в Windows 10 версий Pro и Enterprise. Таким образом Microsoft сильно ограничила круг пользователей Windows 11, пускай речь и идет преимущественно об энтузиастах.