Hyundai начала использовать роботов Boston Dynamics вместо охранников

Boston Dynamics и Hyundai показали нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot, который патрулирует автомобильный завод Kia в Южной Корее. Он предназначен для обеспечения безопасности на промышленных объектах, рассказали в блоге Hyundai.

В основе Service Robot лежит четырёхногий робот Spot с искусственным интеллектом, автономной навигацией, технологиями удалённого управления и системой искусственного интеллекта. С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара он способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, а также определять, закрыта дверь или нет.

"Service Robot - наш первый совместный проект с Boston Dynamics. Этот андроид способен обнаруживать риски и обеспечивать безопасность сотрудников на промышленных объектах. В рамках нашего партнёрства мы также продолжим создание интеллектуальных сервисов, помогающих распознавать угрозы на промышленных объектах и поддерживающих безопасные условия труда", - сказал Хюн Дон Чжин, глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Group.

Благодаря Service Robot персонал на заводе может удалённо наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости менеджеры смогут переключиться на ручное управление роботом, чтобы внимательно осмотреть нужные зоны предприятия. Другие особенности робота - способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.

Сейчас специалисты Hyundai исследуют эффективность и возможности Service Robot в условиях крупного предприятия. При успешном завершении эксперимента на заводах автомобильной компании появятся и другие роботы Boston Dynamics.

Hyundai официально объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года. Тогда компанию оценили в $1,1 млрд. Спустя полгода компания закрыла сделку и приобрела 80% долю компании производителя роботов. В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию.